Мировой кризис. Проблемы и решения в России

Нынешний мировой кризис, в отличие от кризиса перепроизводства 1929-1933 гг., с которым все чаще сравнивают сегодняшнюю ситуацию, можно назвать «кризисом пере-производства денег».

Проблемы в мировой финансовой системе зародились на фоне бесконтрольного накачивания мировой экономической системы денежными знаками, не подкрепленными товарным производством, эмитированными в первую очередь США, а также Японией и ЕС, что вызвало распространение отрицательных реальных кредитных ставок по всему миру. Сбой в финансовой системе повел за собой падение цен на основные ресурсы – нефть, металл, продукцию химической промышленности, сельского хозяйства и др.

В первую очередь пострадал банковский сектор, затем – фондовый рынок, после чего наметился спад в базовых отраслях реального сектора и строительстве, снижая по-требительский спрос. Сейчас практически все страны мира находятся в тяжелом положе-нии, и в условиях глобализации мировые проблемы постоянно будут влиять на ход рос-сийских событий, усугубляемых специфическими внутренними проблемами.