Митинг в поддержку БЦБК

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14 лет назад
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http://www.gazetairkutsk.ru/2010/02/13/id8893/

Сегодня в Иркутском сквере имени Кирова люди собрались с целью поддержки моногородов России. Митинг насчитывал более 500 участников, которые также выступали в поддержку решения о возобновлении Байкальского ЦБК.

Митинг в поддержку БЦБК.doc
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