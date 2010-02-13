Митинг в защиту Байкала

http://www.gazetairkutsk.ru/2010/02/13/id8908/

Митинг в поддержку экологии озера Байкал прошел сегодня в Иркутске перед стадионом «Труд». Более тысячи человек пришли, чтобы поддержать Байкал. Лозунги, гласящие «Байкал-народ-победа», «Защитим Байкал от Дерипаски» и другие выражали настроение жителей.