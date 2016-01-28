Мода и стиль

Красные туфли Красные туфли, пожалуй, должны быть в модном арсенале любойдевушки. Даже при самом невзрачном внешнем виде, такая обувь способна спасти

ситуацию и добавить ярких акцентов ко всему образу, тем более красные туфли

давно перестали быть предметом, который можно надевать только по особым

случаям. Но, к сожалению, не всегда можно угадать, с каким же нарядом носить

красные туфли, чтобы не выглядеть нелепо, а то и вовсе смешно. Несколько простых

правил помогут разобраться в этом вопросе, и создать ту изюминку в образе,

благодаря которой мужчины будут оборачиваться вам вслед. Самое первое, и наверняка, многим уже известное правило: чемвыше каблук, тем стройнее будут казаться ноги. Если у вас полные икры, или вы

недовольны размерами бедер, выбирайте широкий каблук, как бы вам не хотелось

порхать на тоненьких шпильках, иначе вы только подчеркнете свои недостатки, и

испортите весь образ. Соответственно, чем стройнее нога, тем тоньше и изящнее должен

быть каблук. Кстати, обратите особое внимание на походку. Носить каблуки – тоже

искусство, поэтому сутулая спина и кривая траектория движения испортят даже

самый красивый и дорогой наряд. Классика жанра и образ на все времена – красные туфли в сочетаниис черным платьем. Любым. Здесь можно подбирать любые фасоны и текстуры. Строгое

черное приталенное платье с такими туфельками сделает из вас деловую офисную

даму, а платье чуть выше колена – королеву вечеринки. Сами туфли тоже можно

подобрать из замши, лакированной кожи, с отделкой из шипов или другой

металлической фурнитурой. В любом случае, красные туфли плюс черное платье –

совершенно беспроигрышный дуэт.А вот прямая противоположность черному платью – белый наряд,сделает из вас чудесную романтическую барышню, которую кто-нибудь непременно

захочет позвать на свидание, и в таком

случае – яркий акцент в виде красных туфель не оставит вас без внимания.

Причем тон платья может меняться от кипельно-белого до кремового оттенка –

образ прекрасной и нежной музы вам гарантирован, особенно если наряд будет

декорирован кружевом. Сюда же можно и отнести платья нежных бежевых и

золотистых оттенков. В любом случае, вы будете выглядеть удачно и очень

гармонично.В повседневном образе к красным туфлям подойдет наряд сгеометрическим однотонным рисунком, а особенно – полоске. Горизонтальная или

вертикальная – особого значения не имеет, ведь благодаря ярким туфлям вы уже не

будете выглядеть скучно. Немного разбавить наряд заколкой или сумочкой красного

цвета – и звание стильной штучки вам обеспечено.Еще красные туфли чудесно смотрятся с джинсами, особенно такназываемыми бойфрендами. Красные лодочки с такими джинсами, плюс рубашка или

тот же полосатый джемпер, и вы – королева моды. Это уникальный образ для любой

ситуации. Здесь масса вариаций: джинсы можно заменить на брюки, или вовсе на

юбку-карандаш. В любом случае, будьте уверены в себе, и вы всегда будете в

центре внимания!