Моды для улучшения World of Tanks

http://gamejp.ru/world-of-tanks/1427-mody-dlya-uluchsheniya-world-of-tanks.html

Хмурые массивные туши танков ползающие по полям World of Tanks, словно доисторические животные, все больше и больше завоевывают пространство Рунета. Однако очень быстро пользователи, в руки которых попадает изделие креативных белоруссов, начинают задумываться - чем можно улучшить эту славную MMORPG.

Белорусские игроделы из кожи вон лезут, чтобы выжать из движка игры максимум, стараются постоянно улучшать и модернизировать свое творение, а кроме того, они предусмотрели достаточно легкую установку игровых модов. А огромное количество модов для World of Tanks 0.9.0 вы сможете найти на нашем сайте и скачать их бесплатно. К каждому моду есть подробная инструкция по установки.