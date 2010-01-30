Мой аквариум
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14 лет назад
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Сверкающие, пестрые, будто летающие шустрые стайки рыб, плавно качающиеся буро-зеленые, салатные и багровые заросли водорослей, ярко-голубые, золотисто-желтые пятна красок, разбегающиеся по огромному синему пространству там, по ту сторону стекла. По-моему, нет в жизни ничего более загадочного, удивительного и прекрасного чем мир подводных созданий.
Мой аквариум.doc
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