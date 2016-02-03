Монтаж инженерных систем под «ключ»

Под сетями инженерно-техническогообеспечения подразумевается комплексное сочетание коммуникаций и систем,

функционально обеспечивающих жизнедеятельность всей инфраструктуры недвижимого

объекта, независимо от его назначения – это могут быть офисные помещения,

промздания, масштабные производственные корпуса либо жилые строения. Современные

высокотехнологичные инженерные сети являются неотъемлемой составной частью

каждого объекта, непосредственно влияющей на жизнь людей, поэтому монтаж инженерных систем долженосуществляться исключительно силами специалистов. Пусконаладочные предприятия занимаются

монтированием систем электроснабжения, управления эвакуацией и оповещения,

охранного телевидения и сигнализации, пожаротушения и пожарной сигнализации,

диспетчеризации и автоматизации; структурированных кабельных сетей. Монтажканализации и водоснабженияСистемы водообеспечения и канализации неразрывно взаимосвязаны между собой,поэтому от их качественного монтажа будет зависеть четкое функционирование

инженерного оборудования, обеспечивающего объекты водой нормативного качества. В процессе проведения мероприятийпо устройству водоснабжения, к примеру, взагородных коттеджах, вначале осуществляется прокладка трубопроводов, их

подключение, пусконаладочные работы по вводу в строй насосного и водоочистного оборудования.

Монтирование канализации включает отвод отработанных и сточных вод с их дальнейшим

выведением в специальный септик либо в централизованную сеть. Монтажотопительного оборудованияПрофессиональный монтаж инженерныхсистем, связанных с обогревом недвижимых объектов, может производиться настадии строительства, реконструкции, капитального либо текущего ремонта. В

загородных домах – это монтирование мини-котелен, установка тепловых пунктов,

разного рода радиаторов или прокладка теплотрасс. В условиях многоквартирных

домов возможно монтирование различных конструкций «теплого пола», разного рода

отопительных систем индивидуального отопления. Монтирование систем кондиционирования и вентиляцииПринципы современного строительства предусматривают интеграциюинженерно-технических систем еще на стадии проектирования офисов, загородных

коттеджей, промышленных корпусов. Системы вентилирования и кондиционирования

должны стабильно обеспечивать в границах помещений заданные показатели

воздушной среды и температурного режима. Поскольку промышленные объекты, кафе и

рестораны, просторные офисные пространства нуждаются в непрерывном удалении

отработанной воздушной массы, на этих объектах монтируются запланированные

вытяжные системы. Приточную вентиляцию обеспечивают в помещениях, где

необходимо системное обновление воздушной среды. Обязательный монтаж инженерныхсистем кондиционирования – одно из самых актуальных мероприятий в условияхсовременного строительства, для чего бригады опытных мастеров осуществляют

прокладку межблочных коммуникаций, сплит-систем.