Москва глазами иностранца

http://www.pozitivplus.net/mir/10-mir/3063-2009-12-30-20-09-59

Обычный студент-иностранец приезжает в Москву. О своих первых впечатлениях о мегаполисе и его жителях, в форме дневника, он делится со своей подругой. Так читатель получает возможность посмотреть на город глазами человека из другой культуры.