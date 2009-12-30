Москва глазами иностранца
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14 лет назад
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Обычный студент-иностранец приезжает в Москву. О своих первых впечатлениях о мегаполисе и его жителях, в форме дневника, он делится со своей подругой. Так читатель получает возможность посмотреть на город глазами человека из другой культуры.