Mountain Lion Pictures

Англоязычный копирайт. Данный текст является общим описанием животного (Пумы). В нем рассматриваются известные на сегодняшний день факты из истории среды обитания, взаимодействия с окружающей средой, а также нынешнее положение животного в дикой природе. Особое внимание уделено внешним физическим и поведенческим характеристикам животного