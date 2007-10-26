Mountain Lion Pictures

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Англоязычный копирайт. Данный текст является общим описанием животного (Пумы). В нем рассматриваются известные на сегодняшний день факты из истории среды обитания, взаимодействия с окружающей средой, а также нынешнее положение животного в дикой природе. Особое внимание уделено внешним физическим и поведенческим характеристикам животного