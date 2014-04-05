Моя большая немецкая свадьба

http://vlasvel.ru/tematicasvadby/item/34-tematica_svad_germany

Молодые энтузиасты английской организации реконструкторовпостарались максимально облагородить своих «персонажей», показать мирную

направленность проекта, поэтому жених с достоинством носил мундир военного

врача третьего рейха, невеста выступала в традиционном платье старинного

покроя, а все гости и родственники также носили формы офицеров и солдат, а

также медперсонала всех основных воюющих стран Оси и союзников, представляя

Германию, Британию и США.