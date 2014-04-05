Моя большая немецкая свадьба

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Молодые энтузиасты английской организации реконструкторовпостарались максимально облагородить своих «персонажей», показать мирную
направленность проекта, поэтому жених с достоинством носил мундир военного
врача третьего рейха, невеста выступала в традиционном платье старинного
покроя, а все гости и родственники также носили формы офицеров и солдат, а
также медперсонала всех основных воюющих стран Оси и союзников, представляя
Германию, Британию и США.