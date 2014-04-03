Музыкальный молоток и детские таланты

Добавлена
10 лет назад
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..начать творить музыку и создавать неподражаемые звуковые эффекты, а также придавать свою аранжировку звукам, несущимся с динамиков телевизора, mp3-плеера или с пластинки проигрывателя, аккомпанировать детским сказкам и детским передачам.

 

Если у ребенка имеется чувство ритма, то молоток быстро позволит его обнаружить.

http://www.metr-plus.com.ua/index.php?&section=11&subgroup=140&id=921

25_Музыкальный молоток и детские таланты.doc
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