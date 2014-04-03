Музыкальный молоток и детские таланты

..начать творить музыку и создавать неподражаемые звуковые эффекты, а также придавать свою аранжировку звукам, несущимся с динамиков телевизора, mp3-плеера или с пластинки проигрывателя, аккомпанировать детским сказкам и детским передачам.

Если у ребенка имеется чувство ритма, то молоток быстро позволит его обнаружить.

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