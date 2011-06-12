Мясо-вредно, или размішления о пользе вегетарианст
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13 лет назад
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Статья, в которой рассматриваются проблемі питания. Помните Ильфа и Петрова и их лозунг "Мясо вредно!". Таки да... :)
http://личный-диетолог.рф/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/