Мясоедство или же вегетарианство

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3 месяца назад
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Коротко и ясно разберём что такое мясоедство и вегетарианство, и с чем его едят.
Рассмотрим преимущества и недостатки двух совершенно разных образов питания, стилей жизни.
Сделаем анализ исходя из примеров исследований. И сделаем обобщённые выводы.

Мясоедство или вегетарианство.docx
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