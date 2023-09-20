Мясоедство или же вегетарианство

Коротко и ясно разберём что такое мясоедство и вегетарианство, и с чем его едят.

Рассмотрим преимущества и недостатки двух совершенно разных образов питания, стилей жизни.

Сделаем анализ исходя из примеров исследований. И сделаем обобщённые выводы.