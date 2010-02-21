На 13 лет осужден человек за изнасилование
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14 лет назад
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Как сообщает Следственное управление СКП РФ по Иркутской области 15 февраля Иркутским областным судом был вынесен приговор жителю Петербурга, который в августе 2009 года совершил изнасилование трехлетней девочки в г. Братск.