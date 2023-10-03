Набор текста

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3 месяца назад
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Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовой документ.

Вывод информации с картинок  и других источников.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.