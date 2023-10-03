Набор текста
Копирайтинг
Добавлена4 просмотра
3 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовой документ.
Вывод информации с картинок и других источников.
При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.