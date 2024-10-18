Набор текста, транскрибация, копирайт

К вашему вниманию, я предлагаю услуги набора текста, который включает в себя : печать текста с отсканированных документов, с книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок, набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с изображений (картинок), аудио и видео, а также других источников.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в установленные сроки. Своевременность гарантируется!