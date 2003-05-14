Набор текстов.

Спокойно работаю в ворде. Набираю тексты любой сложности. Могу оформлять их(абзацы,выравнивание по краю,маркеры и т.д.) Могу также делать презентации и немного понимаю в Excel.

Время набора текста зависит от его объёма и наличии грамматических ошибок.

Ниже прикреплен файл, как пример моей работы.