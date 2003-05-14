Набор текстов.

Добавлена
4 года назад
36 просмотров
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Спокойно работаю в ворде. Набираю тексты любой сложности. Могу оформлять их(абзацы,выравнивание по краю,маркеры и т.д.) Могу также делать презентации и немного понимаю в Excel.

Время набора текста зависит от его объёма и наличии грамматических ошибок. 

Ниже прикреплен файл, как пример моей работы.

Gerasim.rtf
4 КБ