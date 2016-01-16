Наборщик текста удалённо на дому

Добавлена
8 лет назад
293 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу работу на дому. Набираю тексты.

Умею:

- Владение основами ПК;

- Уверенный пользователь программы Word;

- Лояльное отношение к работе;

- Коммуникабельность, желание работать и развиваться;

- Внимательность, ответственность.

Для получения дополнительной информации пишите на электронный адрес, указанный в контактной информации.

Pitannya_na_komplexny_ispit_dlya_GR.doc
95 КБ