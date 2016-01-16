Наборщик текста удалённо на дому

Ищу работу на дому. Набираю тексты.

Умею:

- Владение основами ПК;

- Уверенный пользователь программы Word;

- Лояльное отношение к работе;

- Коммуникабельность, желание работать и развиваться;

- Внимательность, ответственность.

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