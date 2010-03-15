Налоги - платить или не платить?

Вы часто задаётесь вопросом: платить или всё-таки не платить налоги? – С каждым днём этот вопрос становится всё актуальнее для предпринимателей России.

Уже в 90-х годах, бесчинство властей, способствовало тому, что появилось множество предпринимателей с сомнительным бизнесом. Но наше государство развивается и преобразуется, а законы меняются. Органы налоговой инспекции и текущие законы о налогообложении – сделали своё дело, и теперь не платить налоги себе дороже. Это грозит вашему бизнесу, и наказанием перед законом.

Но почему же, несмотря на риск потери бизнеса и ответственности перед законом, предприниматели «брезгуют» оплатой налогов? Мы попытаемся привести вам все минусы и плюсы оплаты налогов.