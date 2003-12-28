- Создание уникальных и качественных текстов для различных платформ (веб-сайты, блоги, социальные сети).
- Написание статей на заданные темы в соответствии с требованиями заказчика.
- Анализ целевой аудитории и адаптация текста под её интересы и потребности.
- Оптимизация текстов под поисковые системы (SEO), использование ключевых слов и фраз.
- Редактирование и корректировка уже существующих текстов при необходимости.
- Соблюдение установленных сроков выполнения задач.
Требования:
- Опыт написания статей и других видов текстов.
- Грамотный русский язык, умение выражать мысли ясно и логично.
- Навыки работы с SEO-инструментами и понимание принципов оптимизации текстов.
- Внимание к деталям, ответственность и пунктуальность.
- Способность быстро осваивать новую информацию и работать с различными темами.