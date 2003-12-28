- Создание уникальных и качественных текстов для различных платформ (веб-сайты, блоги, социальные сети).

- Написание статей на заданные темы в соответствии с требованиями заказчика.

- Анализ целевой аудитории и адаптация текста под её интересы и потребности.

- Оптимизация текстов под поисковые системы (SEO), использование ключевых слов и фраз.

- Редактирование и корректировка уже существующих текстов при необходимости.

- Соблюдение установленных сроков выполнения задач.

Требования:

- Опыт написания статей и других видов текстов.

- Грамотный русский язык, умение выражать мысли ясно и логично.

- Навыки работы с SEO-инструментами и понимание принципов оптимизации текстов.

- Внимание к деталям, ответственность и пунктуальность.

- Способность быстро осваивать новую информацию и работать с различными темами.