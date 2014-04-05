Напольное покрытие ламинат

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Многие магазины стройматериалов сейчас предлагаюттакой более дешевый, чем паркет, но не менее качественный и обладающий высокой
эстетической привлекательностью стройматериал для полов, как ламинат. На данный
момент это одно из самых популярных напольных покрытий (10% всех напольных
покрытий мирового рынка). Внешне этот стройматериал для пола представляет собой
тонкие листы. По краям этих листов есть пазы для стыковки. Поверхность ламината
может иметь фактуру различных пород дерева, а может подражать другим фактурам и
расцветкам - алмаза, белого камня, и т.д. Сверху лист ламината покрыт плёнкой
высокой прочности. Качество этого покрытия определяет стоимость и
функциональность ламинатного покрытия, т.к. именно покрытие защищает лист
ламината от различных повреждений.