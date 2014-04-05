Напольное покрытие ламинат

http://pokritienn.ru/news.php?n=15

Многие магазины стройматериалов сейчас предлагаюттакой более дешевый, чем паркет, но не менее качественный и обладающий высокой

эстетической привлекательностью стройматериал для полов, как ламинат. На данный

момент это одно из самых популярных напольных покрытий (10% всех напольных

покрытий мирового рынка). Внешне этот стройматериал для пола представляет собой

тонкие листы. По краям этих листов есть пазы для стыковки. Поверхность ламината

может иметь фактуру различных пород дерева, а может подражать другим фактурам и

расцветкам - алмаза, белого камня, и т.д. Сверху лист ламината покрыт плёнкой

высокой прочности. Качество этого покрытия определяет стоимость и

функциональность ламинатного покрытия, т.к. именно покрытие защищает лист

ламината от различных повреждений.