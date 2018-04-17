Натяжные потолки: алгоритм действий

Установка натяжных потолков – этодекоративное решение, создающее оптическую иллюзию по увеличению внутреннего

пространства, отличная маскировка потолочных изъянов и воплощение эксклюзивных

идей для интерьера.Краткийисторический экскурсЕще римские архитекторы в древностиотделывали внутренние покои богатых граждан, драпируя потолки тканью, что

придавало им помпезности. Но она быстро

теряла свой эстетичный вид, покрываясь пылью, и ее приходилось заменять. Армянские зодчие проявили большуюсмекалку и пропитывали потолочную ткань мелом, которая после высыхания

становилась гладкой. Но со временем мел быстро осыпался и потолки теряли свою

привлекательность и монолитность.Кстати, и сейчас некоторые малярыиспользуют древние технологии, но покрывают ткань водоэмульсионной краской,

которая значительно лучше, чем пропитка мелом.Современная история такого видапотолочного декора имеет швейцарские корни, уходящие в 60-е годы прошлого

столетия.Видыи технические преимущества В зависимости от используемого материаладля натяжной конструкции, полотна подразделяются на виды:[table]

вид

фактура

толщина материала (мм)

стандартная ширина рулона (м)

коэффициент устойчивости к свету (баллы)

особенности

полихлорвиниловая пленка

глянцевая матовая сатиновая

0,15-0,2

1,3-2,7

6-10

+огромная цветовая гамма, +не поддерживает горение; -трескается при низкой температуре, -легко повредить, -заметны швы при спайке

тканевое полотно с полиэстровой пропиткой

сатиновая

1-1,5

3,1-5,1

6

+широта полотна, +стойкость к морозу, +прочность, +возможно окрашивание, +долговечность; -ограниченный выбор цвета, -высокая цена

[/table] Пошаговаяустановка натяжных потолков Прежде, чем притупить к украшениюинтерьера, нужно решить когда надо установить натяжные потолки, чтобы

освободить пространство от легкоплавких предметов.Алгоритм действий:- снятие замеров внутреннегопространства;- разработка индивидуального проектаконструкции;- потолочная разметка;- конструирование металлическогокаркаса;- натяжка полотна:* для виниловой пленки используютепловую обработку для пластичности с помощью строительного фена (тепловая

пушка), *для полиэстровой ткани используется холодная технология установки;- фиксация полотна путем крепления отосновного угла помещения к противоположному, а затем процесс натяжки.Как правило, для выполнения такой работыв стандартном помещении квартиры требуется не более 2 часов, если ее выполняют

специалисты.Если взять во внимание все положительныеаспекты, то вопрос о том, зачем надо устанавливать натяжные потолки, не

актуален. Это не просто дань моде, но и практическое решение для некоторых изъянов

в интерьере, а также значительный декоративный вклад, позволяющий составить неповторимую

композицию для воплощения смелых идей.