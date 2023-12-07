Научите вашего ребенка ментальному счету

Возможно вы уверены, что ваш ребенок и так великолепно считает?

А мы вам предлагаем совершенно другой подход.

https://docs.google.com/document/d/1fXw4YU8crtlT_0ThRP5tQHXCt3ELWiaAf9K6lZG8Bbo/edit