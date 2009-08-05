Нелюбимые дети.
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14 лет назад
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http://www.pozitivplus.net/psihologija/14-psihologija/1762-2009-08-05-11-35-44
Нелюбимые дети. Вы спросите: «Разве такое бывает?»
Увы, да!
У родительской нелюбви очень много причин, и они скрыты так глубоко, что их трудно понять или объяснить.
Маленькая история одной такой причины.
Нелюбимые дети..doc
29 КБ