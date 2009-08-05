http://www.pozitivplus.net/psihologija/14-psihologija/1762-2009-08-05-11-35-44

Нелюбимые дети. Вы спросите: «Разве такое бывает?»

Увы, да!

У родительской нелюбви очень много причин, и они скрыты так глубоко, что их трудно понять или объяснить.

Маленькая история одной такой причины.