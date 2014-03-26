Необходимость обучения и повышения квалификации

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С развитием бизнеса, внедрением новых технологий, растет и конкуренция между
компаниями. Основной целью любой организации становится оставаться «на плаву»
как можно дольше, успешно противопоставлять себя конкурентам. Давнее правило,
известное руководителям всех предприятий – успех компании напрямую зависит от
эффективности работы ее сотрудников. Поэтому обучение персонала, своевременное
повышение квалификации персонала является актуальной проблемой для всех
организаций.
Работа в условиях жесткой конкуренции и реалиях российского рынка предъявляет высокие критерии к квалификации рабочего штата. Способы и методы работы, бывшие действенными еще вчера, сегодня уже теряют свою эффективность. Практически каждую неделю вносятся изменения в
законодательство, систему налогового обложения, политику, конкурентоспособные
компании растут, словно грибы после дождя.