Необходимость обучения и повышения квалификации

С развитием бизнеса, внедрением новых технологий, растет и конкуренция между

компаниями. Основной целью любой организации становится оставаться «на плаву»

как можно дольше, успешно противопоставлять себя конкурентам. Давнее правило,

известное руководителям всех предприятий – успех компании напрямую зависит от

эффективности работы ее сотрудников. Поэтому обучение персонала, своевременное

повышение квалификации персонала является актуальной проблемой для всех

организаций.

Работа в условиях жесткой конкуренции и реалиях российского рынка предъявляет высокие критерии к квалификации рабочего штата. Способы и методы работы, бывшие действенными еще вчера, сегодня уже теряют свою эффективность. Практически каждую неделю вносятся изменения в

законодательство, систему налогового обложения, политику, конкурентоспособные

компании растут, словно грибы после дождя.