Нестандартное коммерческое предложение на создание сайтов:

«Если тебя нет в Интернете, то ты не существуешь» - Билл Гейтс

«Через пять лет каждая фирма будет интернетовской фирмой или исчезнет с рынка.» - сказал Анд Гров, президент корпорации Интел. Сказал он это около пяти лет назад, а значит, если у вашей фирмы сегодня нет сайта в Интернете, то можно уже не открывать каждое утро журнал Forbs в надежде найти свое имя в списке самых богатых людей планеты – увы, вас там никогда не будет….

Иметь сайт в Интернете сегодня так же необходимо, как иметь глаза, язык, уши, руки и другие части тела. А части тела, как известно, у каждого уникальные, поэтому и сайт ваш должен быть не похож на тысячи других. Но в отличие от собственного тела, ваш сайт можно сделать именно таким, каким бы вам его хотелось видеть. Пусть дизайн вашего сайта будет прекрасен и выразителен, как