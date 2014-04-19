НЕУТОМИМАЯ КЛЕР. КОГДА РЕБЕНОК СТАНОВИТСЯ ВЗРОСЛЫМ

http://powder-coating-system.com/2012/neutomimaya-kler-kogda-rebenok-stanovitsya-vzroslym/

В наш век глобальной информатизации остается надеяться на то, что узнав о беспримерной семейной вахте, которую несет маленькая девочка, ее сверстники и, возможно, богатые меценаты по всей Британии откликнутся и смогут объединенными усилиями помочь семье Клер нанять домохозяйку, которая сможет облегчить нелегкий каждодневный труд маленькой героини.