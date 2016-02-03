Новичок отечественного строительного сегмента - те

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Террасная доска(декинг), представляющая собой древесно-полимерный материал - относительный дебютант
отечественного строительного рынка. Ее неожиданная популярность оправдана значительными
преимуществами перед природным стройматериалом – древесиной. Эксплуатационные
характеристики террасной доски от Gardeckуникальны – это относительно доступная стоимость для всех социальных слоев, великолепный
внешний вид, высокие показатели прочности, абсолютная безопасность в
экологическом смысле, что выделяет этот строительный материал в рыночном «море»
соответствующих предложений. Технико-эксплуатационныесвойства прогрессивного декинга позволяют выполнять строительные задачи
широчайшего спектра. Ассортимент террасной доски подразумевает целый ряд фактур
и цветовых оттенков, которые достигаются посредством пигмента. Декинг не
требует защиты и покраски, механические и атмосферные влияния не разрушают внешнюю
поверхность террасной доски, а гидрофобные характеристики позволяют
использовать декинг в местах с повышенной влажностью, поскольку он совершенно
не впитывает влагу, не коробится, не подвергается разрушению в момент
промерзания и пересыхания.Террасная доскаот Gardeckособенно хороша в качестве напольных конструкций. Она очень удобна в монтаже – не
разрушается от гвоздей и шурупов, ей не страшны температурные перепады (малый
коэффициент теплового расширения). Терраснаядоска от Gardeck впитала в себя целый комплекссвойств, присущих, как природной древесине, так и композитным материалам – она
не подвержена гниению, плесени, горению, обладает идеальной поверхностью.