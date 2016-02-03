Новичок отечественного строительного сегмента - те

Террасная доска(декинг), представляющая собой древесно-полимерный материал - относительный дебютант

отечественного строительного рынка. Ее неожиданная популярность оправдана значительными

преимуществами перед природным стройматериалом – древесиной. Эксплуатационные

характеристики террасной доски от Gardeckуникальны – это относительно доступная стоимость для всех социальных слоев, великолепный

внешний вид, высокие показатели прочности, абсолютная безопасность в

экологическом смысле, что выделяет этот строительный материал в рыночном «море»

соответствующих предложений. Технико-эксплуатационныесвойства прогрессивного декинга позволяют выполнять строительные задачи

широчайшего спектра. Ассортимент террасной доски подразумевает целый ряд фактур

и цветовых оттенков, которые достигаются посредством пигмента. Декинг не

требует защиты и покраски, механические и атмосферные влияния не разрушают внешнюю

поверхность террасной доски, а гидрофобные характеристики позволяют

использовать декинг в местах с повышенной влажностью, поскольку он совершенно

не впитывает влагу, не коробится, не подвергается разрушению в момент

промерзания и пересыхания.Террасная доскаот Gardeckособенно хороша в качестве напольных конструкций. Она очень удобна в монтаже – не

разрушается от гвоздей и шурупов, ей не страшны температурные перепады (малый

коэффициент теплового расширения). Терраснаядоска от Gardeck впитала в себя целый комплекссвойств, присущих, как природной древесине, так и композитным материалам – она

не подвержена гниению, плесени, горению, обладает идеальной поверхностью.