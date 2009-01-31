Новое оборудование на молочной ферме

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15 лет назад
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Умелое сочетание традиционного и передового подходов к ведению молочного животноводства позволяет получать высокие надои и хорошую прибыль. Это давно поняли в ОАО «Калуга-Соловьёвское», что в Красноармейском районе (Челябинская область), и постоянно совершенствуют технологию содержания и кормления крупного рогатого скота.

Новое оборудование на молочной ферме.doc
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