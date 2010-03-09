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06.06: Общественная палата при администрации Самары подводит первые итоги своей деятельности

Сегодня в 15.00 в конференц-зале администрации города Самара (ул. Куйбышева, 135) состоится расширенное заседание Общественной палаты при администрации Самары.

На заседании примут участие: комиссия по охране окружающей среды, комиссия по охране прав граждан, комиссия по развитию здорового образа жизни, экспертно-аналитическая и прочие, действующие в структуре палаты. Будут подведены итоги деятельности за последние пять месяцев. Главной темой обсуждения станут актуальные вопросы жизнедеятельности городского сообщества. По итогам заседания представителями Общественной палаты будет сформирован пакет предложений и рекомендаций, который направят в администрацию Самары. На предстоящем мероприятии ожидается участие представителей соответствующих структурных подразделений мэрии. А также в ходе работы планируется рассмотреть поправки в «Положение об Общественной палате», сформировать план работы на второе полугодие и выбрать заместителя председателя Общественной палаты.

Мария Калёнова