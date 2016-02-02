Нюансы выбора кухни на заказ

http://kuhzakaz.ru/st/nyuansy-vybora-kukhni-na-zakaz.html

Остановив выбор на варианте кухни на заказ, следует вооружитьсяполезной информацией, которая поможет в результате получить кухонную мебельную

композицию, не только полностью удовлетворяющую потребности и пожелания, но и в

разы превосходящую их. Индустрия изготовления мебели по индивидуальным проектам

в Мурманске характеризуется множествомнюансов, влияющих на конечный итог, последующую долговечную и надежную

эксплуатацию. Первым шагом в реализации плана кухнина заказ должна стать разработка уникальногопо замыслу и обстоятельствам дизайн-проекта. В данном случае, независимо от

собственных желаний и пристрастий к цветовой гамме, фактуре, базовому

материалу, конфигурации мебельных композиций и элементов, стоит услышать и

учесть в конечном варианте проекта профессиональные советы и рекомендации

специалиста. То, что кажется заказчику привлекательным, с опытной точки зрения квалифицированного

мастера и дизайнера может являться неуместным, иррациональным. неактуальным

времени, месту и обстоятельствам. На стадии планирования кухни на заказ необходимо учестьмаксимальное количество функций, ожидаемых от уже оборудованного кухонного

пространства. К таковым относят приготовление пищи, прием гостей, отдых,

просмотр телевидения, работа на компьютере и так далее. Тип и пространственноерасположение кухонных секций со спецоборудованием выбирают в зависимости от

габаритов помещения и периодичности использования кухни по доминирующему

назначению. Для стандартно малых помещений удачным выбором послужит кухонный

мебельный гарнитур линейного типа. Г-подобное расположение секций с

предполагаемым местом под кухонный обеденный стол украсит, как малые, так и

большие пространства. 2-линейное размещение кухонных элементов будет кстати в

помещениях средних и больших габаритов. П-образное монтирование кухонной мебели

предполагает комфорт для доминирующей поварской функции, поскольку в этой

модели расположения мебели предлагается максимальная маневренность и

доступность к посуде, плите, мойке, столу и так далее. Очень просторные зоны

под кухню продвинутые хозяева обустраивают мебелью островного и полуостровного

типа.