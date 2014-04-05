О нас. Интернет магазин Fishers-spb

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Начинающие рыболовы найдут много интересного в нашем разделе «Статьи».

Здесь вы увидите массу полезных советов, рассказов опытных рыболовов, подробные объяснения тонких моментов и нюансов использования рыболовной апарратуры, приемов рыболовной техники.

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