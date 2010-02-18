О раздельном питании.

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14 лет назад
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Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда..

О пользе рационального питания сказано много. И это действительно работающая схема. Но! Не так-то просто изменить своим привычкам, которые формируются годами. С детства мы привыкаем к определенным блюдам, последовательности в употреблении пищи, сочетанию некоторых продуктов. И вдруг.. О Ужас!! Они несовместимы. А следовательно их употребление неполезно.

О раздельном питании..doc
35 КБ