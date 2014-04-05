Об эфемерности и ночных клубах

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В последнее время в кулуарах мировой Сети все чащеможно натолкнуться на слухи о продукции достаточно эксцентричного порядка. Вряд
ли сейчас интернет-рекламой можно кого-либо удивить, но в данном конкретном
случае этот продукт не может не вызвать удивление у здравомыслящего человека.
Попробуем разобраться, на кого же ориентирована подобная реклама