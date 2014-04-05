Об эфемерности и ночных клубах

http://nightspace.ru/content1/stati/day/ob_efemernosti_i_nochnyh_klubah/

В последнее время в кулуарах мировой Сети все чащеможно натолкнуться на слухи о продукции достаточно эксцентричного порядка. Вряд

ли сейчас интернет-рекламой можно кого-либо удивить, но в данном конкретном

случае этот продукт не может не вызвать удивление у здравомыслящего человека.

Попробуем разобраться, на кого же ориентирована подобная реклама