Обои для потолков
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14 лет назад
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Для того, чтобы оклеить потолок обоями, можно использовать обои любого вида, такие как виниловые, гладкие, моющиеся, рельефные. Но для первого раза лучше брать прочные обои с беспорядочным рисунком, что бы, не утруждаться в подгонке узора. А правильнее всего будет, оклеить потолок, специальными для него обоями. Которые, как правило, гораздо плотнее и имеют тиснение.
Потолочные обои бывают: