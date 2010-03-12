Обои для потолков

Для того, чтобы оклеить потолок обоями, можно использовать обои любого вида, такие как виниловые, гладкие, моющиеся, рельефные. Но для первого раза лучше брать прочные обои с беспорядочным рисунком, что бы, не утруждаться в подгонке узора. А правильнее всего будет, оклеить потолок, специальными для него обоями. Которые, как правило, гораздо плотнее и имеют тиснение.

Потолочные обои бывают: