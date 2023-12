Общая тематика - перевод - русс - англ

Что значит работать в чужой стране «с максимальным погружением»? Об этом, а еще о политике в сфере безопасности труда, особенностях сейсморазведки в России, и о том, как общаются коллеги из разных стран, рассказал нашему изданию начальник департамента интегрированных геофизических сервисов компании «Шелл» Герд Клемайер. Сейчас он работает на проекте по освоению Салымской группы месторождений в Ханты-Мансийском автономной округе.

Our reporter interviewed “Shell” Gerd Kleemeyer, Head Integrated Geophysical Services on working in another country "with maximum exposure" what it meant for him. And also he told us about the safety work policy, Russian seismic exploration distinctive features, and he mentioned how colleagues from different countries communicate with each other. At this stage he is taking part in the Khanty-Mansijsk Autonomous District Salymsky group of fields’ project development.