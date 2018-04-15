Обуйся как звезда – 5актуальных образов этой весны Весна2018 года – время смелых идей, сочетания разных стилей и цветовых решений.

Последние тенденции моды, которые образцово диктуют мировые дизайнеры, недавно

представившие свои шедевры на неделе моды «Весна-лето 2018» в Париже, Милане и

Нью-Йорке, демонстрируют новую волну «гармонии комбинаций». И если стили

одеждыэволюционировали не слишком заметно, то с обувью теперь обстоит все

несколько иначе. Истинныммодницам стоит избавиться от старых валенок, невыразительных босоножек и

обратить внимание на последние новинки. Тем более, новые веяния в мире моды

позволяют быть стильной во время прогулки, в рабочем пространстве, на вечеринке

или концерте. Главное правило – женщина должна быть женственной в любом наряде.

Образ 1: Хрустальные туфелькиХрусталькрасивый, прозрачный, но хрупкий, а пластик долговечный, практичный и не менее

красивый. Легендарные «конструкторы» Chanel, GiorgioArmani, Valentino продемонстрировали кокетство играциозность прозрачнойобуви фасона 2018 года, использовав прозрачные вставки из пластика. Просвещающиеся

части обуви могут быть выполнены из пластика, термопластичного полимера, ткани

или капрона. Главное – это просвещающееся свойство материала, деликатно обнажающие

части лодыжки, носочка, подъёма ступни или пятки.«Хрустальнымитуфельками» могут быть не только туфли, возможны также полностью или наполовину

прозрачные босоножки, сапоги, ботинки, балетки, ботильоны, дерби и так далее. Главныеправила «хрустальных туфель:· элементдолжен казаться максимально невидимым, если он открывает только некоторые части

ноги или играет роль соединительного (придерживает другие части или фиксирует

ступню);· элементможет иметь любой оттенок, если он – основной или единственный материал обуви,

кроме подошвы и каблука;· еслипрозрачный элемент открывает ноги полностью - подошва и каблук должны быть из

других материалов или контрастных цветов.Преимуществом«невидимок» является возможность сочетать их с любым стилем одежды:casual, экстравагантный, минимализм, классика, колониальный, newlook, городской

шик, electric, бельевой и art-deco. Неследует обувать «хрустальные туфельки» с короткими юбками или шортами – это

кич, так как «деликатные места» ног и так достаточно уже открыты. Идеально

подойдут узкие джинсы, юбки ниже уровня колена, элегантные коктейльные

платья. Образ 2: Драгоценные щиколотки Улюбительниц украшений в 2018 году появилась потрясающая возможность чаще носить

свои «блистающие вещицы», но особым способом – украсив браслетами свои

щиколотки! Причем одевать их можно как с босоножками, туфлями или даже поверх

сапог или ботинок. Массивность, цвет, материал и много другое в изделии не

главное! Главное – это два одинаковых браслета.Самымивосхитительными способами украсить свои ножки браслетами являются использование

их с:· максимальнооткрытыми босоножками на высоких каблуках или шпильках;· поверхботинок-чулок или плотно облегающих голень сапог из стрейч-ткани или тонкого

материала. Браслетне должен слишком сжимать щиколотки, лучше если он будет на ней «сидеть» слегка

свободно, приспустив около 1-1,5 см. Браслет будет выполнять фиксирующую

функцию ноги в обуви при ходьбе, если заменить им обычный ремешок в босоножках.

Обувь сбраслетами хорошо сочетается с укороченными брюками. Образ 3: Игра цветаМасштабноетечение в «Царстве моды» – стиль колорблок, все больше и больше покоряет сердца

истинных модниц. Если раньше он касался только темы одежды, теперь он актуален

и в «обувных вопросах». Обувь в стиле колорблок – это вызывающее сочетание основных

двух и более контрастных цветов. Это могут быть геометрические узоры, цветы,

полосы или градиентное окрашивание. Кроссовкиили сапоги, туфли или шлепанцы, неважно, важно– яркость и броскость! Чем больше

такая обувь привлекает внимание, тем больше соблюден стиль колорблок. Но невся разноцветная обувь, будет обувью в этом стиле, каноны которого построены на

девизе «сочетания семи цветов радуги», а не по типу светофора. Важноучесть, что такая обувь будет стильной, если:· объединиланеболее 3-х основных цветов, остальные только в мелких деталях;· сочетатьее с однотонной одеждой, лучше простого кроя;· минимизироватьколичество аксессуаров до браслета с серьгами или кольцом. Образ 4: Нежность в оковахСочетание бельевого стиля с грубыми ботинками – признак хорошего вкуса истремление к комфортности. Этот смелый образ уже встречался ранее в несколько

упрощенном варианте. Теперь это более смелая контаминация, предложенная Alexander

McQueenи John Galliano, основная заповедь которой гласит: «максимальнолегкий верх и предельно дерзкий низ». Нежная, полупрозрачная, почти невесомая одежда, с кружевом и тонкимибретелями, венчается грубыми кожаными ботинками с ремнями, железными молниями и

пряжками и является стильным образом, если обувь будет: · выполнена из качественной кожи или нубука;· темных, преимущественно, классических оттенков;· с массивной устойчивой подошвой, допустим невысокий широкий каблук;· декорированаметаллическими молниями и пряжками. Помимо легких нарядов, массивные ботинки гармонично сочетаются с джинсами ифутболками, одеждой в стиле гранж или casual. Практично иактуально для любого сезона – основное преимущество «нежности в оковах». Образ 5: Акцент на деталяхВесна-лето2018 – это сезон элегантной обуви с яркими акцентами на материалах. Привычные

лодочки будут стильными этим летом если они декорированы: · камнями;· бахромой;· блестящимили матовым глиттером;· объёмнойвышивкой. Такиедекоративные материалы хорошо смотрятся на изящной обуви со шпильками,

открытыми босоножками на каблуках, мокасинах или ботинках. Не стоит выбирать,

декорированные такими элементами, кроссовки, сандалии, ботфорты. Примерьте стильные образы, переобувшись впоследние новинки. Помните, что обувь –

это прежде всего комфортность и только потом – мода! Будьте в тренде! http://prntscr.com/igy2qwhttp://prntscr.com/igy34e