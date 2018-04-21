Обзор Axper Combo Prism Pro. Гаджет для авто

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6 лет назад
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Обзор комбинированного устройства для автолюбителей (видеорегистратор, радар-детектор, GPS информатор), написанный и размещённый на сайте интернет-магазина CAR-DVR.RU Уникальность по TEXT.RU на момент сдачи материала 100%.

Задание было написать обзор по конкретной модели устройства. Самостоятельный поиск информации и иллюстраций.

Обзор Axper Combo Prism Pro.docx
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