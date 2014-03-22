Обзор новых денежных банкнот

Весной 2013 годацентральный банк планировал выпуск новой валюты евро – 5 евро, которая скрывает

для потребителей несколько секретов, что и удачно осуществилось в реальности. К

тому же, хорошие защитные свойства и отличительные особенности усложнят жизнь фальшивомонетчикам.

Также в дальнейшем последует презентация иостальных новых купюр номиналами 10, 20, 50, 100 и 500 евро. Эта серия банкнот

выпускается под названием «Европа» - это имя героини древнегреческой мифологии

и дочери царя Европы. Портрет этой девушки запечатлен на новой банкноте в

нескольких местах – в качестве водяного знака и в качестве голограммы. Дополнительная

защита осуществляется при помощи того, что под разным углом цвет числа купюры

будет меняться. Цвет из темно-зеленого плавно переходит в темно-синий, что при

повороте купюры кажется движение волны вверх и вниз. Также для людей имеющих

проблемы со зрением создали мелкие бороздки, которые помогут легко

идентифицировать новую пятерку.

Этиусовершенствовавшиеся функции повышенной безопасности удачно будут защищать

новые банкноты от подделок. Старые же евро постепенно выведут с оборота.

Вот такимобразом, новые 5 евро открыли другую серию купюр под названием «Европа» с

уникальными отличительными особенностями.

Весной2013 года правительство США заявило о выпуске новой 100-долларовой купюры,

которая имеет передовые элементы защиты от подделок. Создавая новую банкноту,

правительство хочет быть впереди ни много шагов от фальшивомонетчиков. Поэтому

в новой купюре имеется две степени современной защиты, а именно трехмерная

защищающая лента и колокольчик на фоне чернильницы, который меняет цвет с

медного на зеленый. Трехмерная защищающая лента представляет собой полоску

синего цвета, которая под разными угловыми наклонами изменяет изображение

колокольчиков на число 100. Также эта купюра имеет водяной знак в виде портрета

и защитную нить. Плюс остались дополнительные элементы защиты, такие как

рельефный оттиск, число 100 золотистого цвета, микропечать, символ FW и прочее.

Оборотная сторона банкноты также обновлена, так как там изображена виньетка

Индепенденс-холла и не главный фасад как ранее, а задний фасад. Виньетка и

портрет на лицевой стороне увеличили, и удалили овал, обрамлявший оба здания.

Обменкупюр старого образца на новые не является обязательным, так как старые

банкноты остаются законным платежным средством. Прежде, чем выпустить новые

100-долларовые купюры о новом дизайне было заранее объявлено на весь мир.

Надсозданием данной купюры нового образца проводились многократные исследования,

то есть, новая 100-долларовая купюра – это результаты разработок более, чем

десяти лет. Правительство США надеется, что новые степени защиты станут

значительным препятствием для фальсификаторов.

В марте 2013года в г. Сочи представили новый образ купюры 100 рублей, которая войдет в

обращение осенью этого же года. Эта банкнота посвящена Олимпиаде 2014 в Сочи и

многие считают, что именно эта банкнота сможет дать толчок для развития современных

технологий изготовления банкнот.

Особенностью ее является то, что это впервыевертикально ориентированная купюра, которая на лицевой стороне имеет рисунок

сноубордиста, летящего над городом Сочи, а также горы и пламя, олимпийские

объекты в Сочи. На оборотной стороне фигурирует жар-птица, морской вокзал,

олимпийский стадион «Фишт», лоскутное одеяло. Сторублевая купюра имеет размеры

150 на 65 мм и защищена всеми основными способами, что и другие российские

банкноты. Главными преобладающими оттенками на купюре являются синие и голубые.

Идею лицевого изображения придумал петербургский студент Государственного

института живописи им. Репина П. Бушуев.

Вся суть этихбанкнот не покупать, а иметь их в качестве сувенира об Олимпиаде Сочи 2014

года, ведь выпущено их не так уж много – лишь 10 млн банкнот. То есть, все-таки

спекулянты смогут нажиться еще на новых банкнотах. Но со временем возможно

тираж будет увеличен и эти сувенирные банкноты будут в обороте вместе с

обычными.