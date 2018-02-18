Обзор Samsung Galaxy S8

Флагманская линейка аппаратов Samsung Galaxy S была на слуху c момента выхода самой первой модели, которая создавалась для конкуренции с дебютным Apple iPhone 2007 года. С той поры противостояние не заканчивается. Серию ждали как триумф (Galaxy S и S2), так и некоторое разочарование (S3-S5). Но с появлением шестой итерации корейский гигант смог показать, что это была лишь разминка перед настоящей битвой.

Интерес к Galaxy S8 был огромным — первый флагман бренда после «взрывного» Note 7! И акционеры, и критики, и рядовой потребитель довольно осторожно встречали устройство, но Samsung удалось не только полностью реабилитироваться, но и продемонстрировать весь свой потенциал. Разберем подробнее, насколько новый телефон хорош.

Комплект поставки

Samsung даже упаковку обыграли соответствующе — выглядит премиально. Компактная картонная коробка черного цвета с названием модели, внутри которой находится кейс с крышкой из довольно плотного материала. Помимо самого устройства, производитель поместил в бокс инструкцию с гарантийным талоном и скрепку для лотка SIM-карты.

Отдельно хочется упомянуть обилие переходников: один с USB-C на microUSB, второй с USB-C на стандартный USB-А(некий аналог OTG). Никуда не делся data-кабель и З/У мощностью 5В/2А c возможностью быстрой зарядки. В этом режиме адаптер выдает уже 9В/1,67А.

Было бы нелогично не укомплектовать устройство премиальными наушниками AKG в тканевой оплетке, ведь компания Samsung не так давно приобрела одного из самых известных производителей акустики Harman-Kardon. В коробке также есть набор амбушюр для наушников. Первое впечатление только положительное, идем дальше.

Дизайн

Samsung Galaxy S8 продолжает использовать идеи, заложенные еще в Note7 и S7 Edge. Прослеживается желание избавиться от толстых рамок, создав иллюзию их полного отсутствия. По сути флагман стал тем самым философским камнем, к получению которого стремились не один год. Один только «бесконечный дисплей» на 5,8" чего стоит. Тем более его удалось вместить в корпус 148,9х68,1 мм. Владельцы iPhone 7 Plus злобно смотрят на свои аппараты.

Тыльная сторона не столь интересна, но даже здесь наблюдается подобие симметрии. Камера не выступает и обрамлена тонкой рамкой. Рядом же установили вспышку и сканер отпечатков. Последнее решение не самое удачное, так как палец постоянно норовит задеть глазок объектива, оставив на нем свой след.

Стекло Gorilla Glass 5 закрывает как переднюю, так и заднюю часть телефона, создавая монолитный дизайн. Подгонка компонентов просто идеальная. Алюминиевая рамка также отполирована до блеска. Однако не помешало бы озаботиться покупкой чехла. На всякий случай. И да, разъем 3,5 мм для наушников остался на месте, пусть он и «устаревший». За это отдельное спасибо инженерам.

Дисплей

Экран занимает 84,5% всей лицевой панели. Некоторые называют устройство «экраном со встроенным смартфоном», что лишь добавляет баллов в пользу Samsung S8. Матрица традиционная — Super AMOLED, а вот разрешение не типичное и составляет 2960х1440 при соотношении сторон 18,5х9. Хоть его и вытянули в длину, тянуться пальцем к верхнему краю все еще удобно из-за общих габаритов.

Цветопередача и углы обзора просто феноменальны. Настройки позволяют использовать несколько режимов отображения или создать свой. Заводская калибровка показывает охват, превышающий 100% sRGB с доминированием теплых тонов. Гамма эталонная, а подсветка на редкость равномерная.

Еще одна особенность — выбор между разрешениями: HD+, FullHD и WQHD. Сделано это для экономии батареи, к тому же при минимальном показателе отдельных пикселей уже не видно, а автономность вырастает ощутимо. При установке 2960x1440 плотность точек составляет 570 ppi. Такой параметр хорош лишь для VR, но не более.

Аккумулятор

После многострадального Note 7 в компании полностью изменили подход к созданию батарей. Их стали лучше тестировать и при этом несколько пожертвовали объемом. Здесь стоит АКБ на 3000 мАч, способный выдавать следующую автономность:

HD+ — 8 ч 45 мин

FullHD — 7 ч 35 мин

WQHD — 7ч

Показатели брались на основании работы при яркости экрана 200 кд/м2 в тесте PCMark Work 2.0. При выставлении FullHD смело рассчитывайте на 1,5-2 дня комфортного использования. Ну и не забывайте о быстрой зарядке, тем более комплектный адаптер это позволяет. Беспроводной модуль придется докупить отдельно.

Производительность

Существует 2 версии Samsung Galaxy S8: на чипсете Exynos 8895 и на Snapdragon 835. Последний вариант рассчитан на американский рынок и у нас официально не продается. Устройство на фирменной SoC имеет в своем распоряжении 8 ядер ARM Cortex A53 (4х1,7 ГГц — энергоэффективный блок + 4х2,35 ГГц производительный блок), топовый ускоритель Mali-G71 MP20 и 4 ГБ ОЗУ.

Собственное хранилище вмещает лишь 64 ГБ данных, но телефон поддерживает еще и microSD неограниченного формата, и это здорово. Вставляется карта в гибридный слот для SIM, поэтому у пользователя есть выбор между 2 nano-SIM параллельно и связкой SIM+microSD.

В Antutu смартфон способен набрать колоссальные 172,3 баллов, сравнившись с iPhone 7 по производительности. Надо ли говорить, что пользователь забудет о тормозах, подвисаниях и прочих недостатках бюджетников.

Основой аппарата служит Android 7.0, прикрытый фирменной оболочкой Samsung Expirience. Производитель обещает скорое обновление до версии 8.0. Оптимизация ОС просто шикарная, а после TouchWiz так и вовсе шедевральная. Пользователь может менять любой элемент оболочки, включая наэкранные кнопки. Последние можно при желании поменять местами.

Телефон воспринимается очень легким, плавным и послушным, моментально реагируя на любой запрос. Все управление сосредоточено на жестах и Bixby. При первичной настройке можно выбрать любимые приложения и сервисы, что очень удобно. Практически идеальное ПО для гурманов.

Камера и звук

Непривычно видеть в топовом сегменте обычную камеру, а не двойной сенсор, как у большинства производителей. Но корейцы традиционно берут качеством. Фирменная матрица на 12Мп с апертурой f/1.7, двойной стабилизацией, 6-линзовым объективом и размером пикселя 1.4µm все еще даст прикурить конкурентам. Хотя параметры идентичны таковым у S7 Edge, алгоритм работы и ревизия полностью переделаны. Телефон с легкостью снимает как в JPEG, так и в RAW.

Здесь есть и 4К cо стереозвуком, и 8-кратное увеличение, и slowmotion, и даже режим «Еда» (фанаты Instagram наверняка оценят). Фронтальная камера имеет ту же чувствительность, но при 8 Мп. Предусмотрены поддержка HDR, режим склейки нескольких кадров в один и программная вспышка. В роли последней выступает экран. Где-то мы это уже видели…

И немного о звуке, а тут есть о чем сказать. Динамик всего один, прикрытый мембраной от воды. Играет ощутимо громко даже в шумном месте. Поддержка A2DP и aptX вызывает отдельный восторг меломанов с высокоомными наушниками. К слову, о последних. Покупка Harman-Kardon положительно отразилась на стратегии Samsung, но основные изменения мы увидим, скорее всего, в следующем поколении Galaxy. Комплектные AKG в свободной продаже стоят не менее 100$. И качество продукта действительно премиальное.

Голосовой ассистент и безопасность

Samsung Galaxy S8 получил в свое распоряжение 2 биометрических идентификатора: по отпечатку и радужной оболочке глаза. Многие скажут, что телефон можно обмануть обычной фотографией, но срабатывает прием далеко не всегда. А вот к работе дактилоскопического сенсора никаких претензий, кроме размещения. Рука так и тянется к сапфировому стеклу двойной камеры.

Фирменный ассистент Bixby — прямое продолжение стартапа VIV, который был существенно доработан и выведен в широкий круг пользователей. «Компаньон» работает по принципу машинного обучения, систематически подстраиваясь под привычки и запросы владельца и делая процесс взаимодействия максимально удобным. На данном этапе это лишь прототип без возможности голосового ввода, но в Samsung тратят колоссальные средства на развитие прямого конкурента Siri и Cortana.

Вывод

Футуристичный дизайн, бесконечный дисплей, премиальные наушники и великолепная сборка. В попытке оправдаться после неудачи с Galaxy Note7 инженеры Samsung прыгнули выше головы и… успешно приземлились на ноги.

На сегодняшний день аппарат является венцом инженерной мысли с точки зрения дизайна и характеристик.

Да, есть маленькие огрехи вроде неудачного расположения сканера отпечатков, но когда берешь телефон в руку, пропадают всяческие сомнения. Истинный флагма