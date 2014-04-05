Обзорная статья: Почтенный мяч

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Мяч — практически такая же древняя игрушка, как и сам мир. Все страны и все народы играли в мяч.

Можно сказать, что мяч прикатился к нам из далекого туманного прошлого почти таким же по форме (сфера) каким в него играли народы Древней Греции, Древнего Рима и даже Древнего Египта.