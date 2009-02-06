Одежка для лампы своими руками. Часть первая

http://uhouse.ru/house/yourhouse/handmade/2243-odezhka-dlja-lampy-svoimi-rukami.-chast-pervaja.html

Статья для сайта об интерьере. Материал легко и доступно раскрывает секреты изготовления своими руками абажуров для ламп.

Знакома ли Вам ситуация, когда, после долгих странствий по съемным квартирам, люди, наконец, обзаводятся собственными квадратными метрами, и при этом оказывается, что на благоустройство жилья денег не остается? Как водится в таких случаях, пока откладываются средства на солидный ремонт, счастливые владельцы хотят хоть как-то облагородить свою квартиру: старенькую портьерку на окно, дешевенькие обои на стены и тому подобное. Мои добрые знакомые сейчас в аналогичной ситуации. На днях я застала их на стихийном рынке в подземном переходе за покупкой зонта явно азиатского происхождения, да еще и какой-то неимоверной расцветки. "Совсем туго с деньгами, видимо", - подумалось тогда мне. Но каково же было мое удивление, когда несколькими днями спустя я зашла в гости к этим людям и увидела знакомый до боли зонт.... на потолке! Что он там делал?