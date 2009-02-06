Одежка для лампы своими руками. Часть вторая

http://uhouse.ru/house/yourhouse/handmade/2244-odezhka-dlja-lampy-svoimi-rukami.-chast-vtoraja.html

Статья для сайта об интерьере.

В легкой и доступной форме повествует о возможностях создания собственными руками абажуров для ламп.

Итак, Ваш долгоиграющий ремонт наконец-то завершен, осталось внести в интерьер пару изюминок в виде аксессуаров. Но, объездив множество магазинов, Вы так и не смогли подобрать достойные Вашего интерьера светильники. Значит, Вам нужен эксклюзив. Сделанная в единственном экземпляре вещь не всегда является непозволительно

дорогой, тем более, если ее автор - Вы.

Углубившись в вопрос самостоятельного изготовления ночников, бра, торшеров и люстр, я пришла к выводу, что возможности в этом виде творчества по истине безграничны.

Сегодня я продолжаю делиться с Вами идеями, часть которых была отдана на Ваш строгий суд ранее.