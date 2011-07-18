Одно кольцо – хорошо, а два – лучше

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12 лет назад
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Статья для свадебного журнала о том, как сохранить хорошие отношения в браке до серебряной свадьбы. Теория "дифференциации "я" М. Боуэна.

Опубликовано в журнале "Все о свадьбе", весна 2011 (Казань)

Одно кольцо – хорошо, а два – лучше.doc
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