Одно кольцо – хорошо, а два – лучше
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12 лет назад
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Статья для свадебного журнала о том, как сохранить хорошие отношения в браке до серебряной свадьбы. Теория "дифференциации "я" М. Боуэна.
Опубликовано в журнале "Все о свадьбе", весна 2011 (Казань)