Офисная мебель в стиле постиндустриального мира

http://www.uralremstroy.ru/technology.php?technology_id=3731

Офисная мебель XXI века не должна напоминать канцелярском стиле прошлых времен. Рядовые сотрудники зачастую довольствовались стандартными, безыскусными комплектами мебели. Что видел перед собой человек былой эпохи? Тоску и печаль в чистом виде. Стол, стул и шкаф для бумаг, причем, как нарочно, сделанные в самой непритязательной, даже жутковатой манере.