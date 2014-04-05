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http://www.albinos.com.ua/articles/oformlenie-v-stile-modern
Оформление помещения в стиле модерн
Отличительной чертой модерна в интерьере являетсяобилие стекла.
Для модерна характерны стеклянные элементы декора как
самостоятельная художественная ценность, особенно широко представлено стекло в
виде витражей. Витражи часто применяются для оформления окон. Также следует
обратить внимание на использование в интерьере венецианского стекла, из
которого могут быть выполнены изысканные вазы, которыми украшающие столы,
шкафы, комоды