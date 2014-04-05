http://www.albinos.com.ua/articles/oformlenie-v-stile-modern

Оформление помещения в стиле модерн

Отличительной чертой модерна в интерьере являетсяобилие стекла.

Для модерна характерны стеклянные элементы декора как

самостоятельная художественная ценность, особенно широко представлено стекло в

виде витражей. Витражи часто применяются для оформления окон. Также следует

обратить внимание на использование в интерьере венецианского стекла, из

которого могут быть выполнены изысканные вазы, которыми украшающие столы,

шкафы, комоды