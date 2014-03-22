Как правильно выбрать качественное оливковое масло?

Вы видели когда-нибудь оливковые плантации? О, эточудо. Будто легенда об Афине и Посейдоне дошла до наших лет. Олива – это

тысячелетняя история. Древний Египет, Древний Израиль, Древняя Греция и Финикия.

Оливковое масло до сих пор по правусчитается привилегией Греции. Хоть лидер по уровню производства все же Италия –

36% мирового производства. Недурно! О, производить его там точно умеют. И

знают, каким оно должно быть.

Начнем с того, что по миру миллионы гектаров плантацийоливы. Так много?! Во-первых, это самоеполезное масло. Его целебные свойства неоспоримы. Еще всем известный Гиппократ

создал систему лечения оливковым маслом. Это стало для теоретиков и практиков

целой отраслью медицины, пусть даже не совсем традиционной, но эта система

никуда не исчезла и используется по сей день. Для людей, которые страдают

проблемным пищеварением, склонной к хандре печенью и желчным пузырем – оливковоемасло ежедневный рецепт в разумных пределах. Для заботливых мам заметка. Оливковое масло способствует ростукостных тканей. Так что, детям тоже полезно. Врачи говорят, что неплохо бы

принимать оливковое масло в чистом виде. Одну столовую ложку в день, не считая

салатов и других блюд. Вреда не причинит. Худеющим девушкам – две ложки в день

и более нигде не использовать, масло калорийное. Или эти две ложки распределить

по салатам и прочим блюдам.

Трудно сказать, где оливковое масло не используется.Кухня – конечно, но это еще неотъемлемая часть традиций иудейских и христианских. Ему рады на Хануку. Ему рады на обрядахслужения Богу. Такое маленькое деревцо, так много тайн и свойств.

Каким же бывает оливковое масло?

Самое лучшее, это конечно масло экстра-класса, котороебывает фильтрованным (extra virgin) и не фильтрованным (Extra Virgin

Unfiltered). Или масло холодного отжима «капельное» (first cold press).Кстати,

это не предел классификации. Далее масло, классифицируется по принципу

присутствия методов химической очистки. Бывает натуральное, очищенное и

жмыховое масло. Натуральное считается самым дорогим и самым полезным. Очищенное

уже считается хуже потому как, к его обработке применялись физико-химические

процессы. Жмыховое равно химическиерастворители и температура. Как правило, используется в сочетании с натуральным

маслом.

Интересно, что уровень оливкового масла не всегдаопределяют производители. Существуют профессиональные дегустаторы, которые вмиг

могут понизить качество масла или наоборот его повысить, хотя, это бывает

весьма редко.

Среднестатистический покупатель далек от всех деталейи дегустаций, он доверяет этикетке. Что должно быть там написано, дабы обед

получился вкусным, тело ухоженным, жареные блюда превосходными. Существует

система надписей на этикетках, которая открывает правду о масле.

Самое главное: Lampante oil . Если увидите это,масло для пищи не предназначено! Это для промышленных нужд. С пищей оно не

имеет ничего общего.

А что относиться к кухне?

Olive-pomaceoil . Уже знакомый вам жмых. Оно очищено и смешано с натуральным оливковым

маслом. Часто используется для выпечки. В странах бывшего СССР очень популярно.

Olive oil. Без запаха, натуральное, очищенное.Применять можно на кухне без опасений и предрассудков.

Pure olive oil. Это смесь натурального и очищенного.Характеристики те же, что и по предыдущей позиции.

Virgin olive oil . Масло натуральное, не более 2% кислотности. Очень приятный вкус.

Extra-virgin olive oil. Этим можно лечиться.Натуральный. Кислотность 0.8%. Превосходный вкус. Белиссимо!

Встречаются и следующие пометки. Light olive oil. Необращайте внимания на эту надписью Продукт низкого качества, скорее всего. А

вот «From hand-picked olives» - это ужеэлитный вариант, еще и ручной работы. Берите смело!

Существует две аббревиатуры «DOP», «IGP». Первая значит, что не все местапроизводства официально зарегистрированы. Вторая – все законно, просто

производство масла занимало несколько официальных точек. К примеру, в Италии и

Испании.

Используйте масло в первые пять месяцев егосуществования, со дня производства. В это время оно сохраняет свои полезные

свойства. Далее используйте масло только для тушения и жарки. Не советуют его

применять для салатов и холодных закусок – теряет свои основные свойства, может

горчить.

Храните масло в прохладном, но не холодном месте. Еслидаже так. Не удивляйтесь когда появятся белые круги или осадок на масле. Это ни

в коем случае не значит, что качество его плохое. Все это исчезнет при

возвращении нормальной температуры. Еще. Масло впитывает запахи. Его нельзя

хранить рядом с приправами. Иначе весь запах оно украдет и перестанет быть

собой. И оно любит темноту. Не зря, хранится в бутылках с затемненным стеклом.

Так, не окисляется и не теряет полезныесвойства. В прозрачных бутылках часто бывает масло горьким и бесполезным для

организма. Смотрите на дату выпуска.

Капризное? Нет, просто голубых кровей!

И хотим напоследок развенчать мифы о маслинах и оливках. Это не разные сорта оливы. Это разная степень уровняспелости плода. Оливка – как зеленоеяблоко, маслина – как спелое. Вот ився разница, Вкусовым качествам это не препятствует, просто используется для

разных целей. Кстати, они бывают не только зелеными оливками и черными маслинами.Но это уже совершенно другая история.

Олива в легендах и мифах

Очень давно оливковое масло называли жидким золотом.За его качество, влияние на организм. Девушки использовали оливковое масло для волос, его оздоровления. Женщина постаршевыбирали оливковое масло для лица,готовя различные маски на его базе. Мелкие морщинки исчезают, не успев

появиться, кожа приобретает блеск и наполняется здоровьем. Оливка обладает

огромнейшим комплексом витаминов и передает это маслу.

Что же такое, эта европейская олива? В первую очередьэто дерево. Вечнозеленое и очень выносливое. Растет с огромным удовольствием в

странах Средиземноморья. Говорят, что оно может достигать 2000 летнего

возраста. То есть живет оно исключительно долго. В высоту около семи с

половиной метров и в диаметре тоже достаточно велик. Немного сказочно выглядят

стебли листвы. Их цвет колеблется от серого оттенка до серебристого. Внешне

листочки гладенькие, а внутри с ворсом и могут не меняться на дереве до 3 лет.

Цветет олива белыми, мелкими и очень душистыми цветками. А позже обогащает нас маленькими

плодами овальной формы, у которых колеблется цвет от зеленого к черному. Сортов

оливы несметное количество.

Что забавно, дерево стареет как человек. Сначала оногладкое и играет молодостью, а позже становиться морщинистым, грубоватым и

тяготеет к земле, но именно в такомсостоянии существует основное время своей жизни.

А еще почти мифическое свойство – дерево необычайноживуче. Оно даже не сжигается, по крайней мере, это очень сложно осуществить.

Даже молнии это не под силу. С места удара прорастают маленькие ростки, из

которых позже вырастает полноценное дерево. Срубив оливу, получите ростки с

корня. Может помочь вариант выкорчевать.Но это надо сделать и с корнем, которыйразлегся в радиусе пяти метров, хоть и в верхних слоях почвы, но зато

основательно и надолго. Корень не растет глубже трех метров, но горизонтально

овивает почву так, что превышает высоту дерева в два, а то и три раза. То есть,

как бы ни издевались над видимой частью дерева, корню хватит сил возобновить

стебель.

Это, а еще пользаоливкового масла и его целебные свойства породили кучу мифов, связанных соливой.

Древние греки верили, что создано дерево красавицейАфиной. Богиней мудрости, справедливости и труда. Между богом Посейдоном

(покровителей моря) и Афиной возник спор. Суть, которого заключалась в том, что

каждый из них более достоин дать свое имя городу, который только был построен.

Поскольку сами они были безутешны и спорили со всей отдачей, к ним на помощь

пришло божественное собрание. Они посоветовали создать наиболее полезную вещь

для города, и если она таковой будет признана горожанами, назвать место своим

именем. Долго думали боги над ценными дарами. Но вот Посейдон замахнулся

трезубом, пронзил скалу и оттуда с силой вылетела вода. Но вовсе не пресная, а

соленая. Подарок был испорчен своим свойством и бесполезностью. После за дело

принялась Афина. Она вонзила копье в землю, и выросло оливковое дерево. Изучив

его, люди поняли, что это настоящее богатство. Город стал Афинами, а мудрость богини до сих пор обсуждается в легендах.

Позже, когда появились Олимпийские игры, оливковыевенки были самой высокой наградой. В честь богини Афины. На свадьбах олива тоже

была долгожданной гостью. Брачующиеся облачали свои головы в венки или руки

оплетали оливковыми гирляндами. Так они привлекали к будущей семье достаток и

плодовитость.

Античность подарила оливковому дереву нескольких богов– покровителей. Афину, Геру, Зевса и Аполлона.

В Библии так же вспоминается оливка, даже оливковаяветвь. Все, кто плыли на Ноевом ковчеге поняли, что наступил конец Всемирному

потопу только по веточке, которую в лапках принес голубь – вестник хороших

новостей. А веточка эта была оливковая, молодого оливкового дерева. Многие мифы

говорят о том, что олива – первое растение, которое появилось на земле. Так или

иначе, но почему-то именно оно в исламской традиции – одно из двух деревьев,

которые запрещены в Раю, но при этом называется Древом Жизни.

Другая христианская легенда гласит, что оливковоедерево первым узнало в младенце Христе его предстоящую жизнь и значимость для

всей истории. После чего поклонилось ему. Вот так олива стала для христиан особым знаковым деревом. А голубь светкой - символом хороших новостей имира. Кажется, если бы выбирали царя растений. Олива могла стоять на одном

уровне со львом – царем зверей.