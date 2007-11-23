Описание брендов с SEO

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Компания Samsung появилась полвека назад в в январе 1969-го года.
На сегодняшний день о существовании бренда «Samsung» знают все. В России он появился одним из первых (около 15 лет назад), и это имя ассоциировалось у наших сограждан с высоким качеством представленной техники.
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Компания Siemens известна уже более 50-ти лет. Появилась она в Германии благодаря братьям Сименсам и менее известному молодому механику. В то время она занималась строительно-телеграфными работами, сейчас, конечно, всё по-другому.
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Разумеется, приведен только кусочек текста.
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