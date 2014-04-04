Описание детской обуви для девочек (часть 1)

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Серия описаний детской обуви для девочек для Интернет-магазина www.passiontime.ru
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Ссылка на проект: http://www.weblancer.net/projects/582221.html
Там же смотрите отзыв от заказчицы.
Пинетки.doc
28 КБ
Мокасины.doc
29 КБ
Луноходы детские.doc
28 КБ
Кроссовки.doc
22 КБ
Кроссовки и кеды.doc
23 КБ
Кеды.doc
29 КБ
Дутики детские.doc
23 КБ
Валенки.doc
28 КБ
Валенки и дутики.doc
29 КБ
Ботинки.doc
29 КБ
Босоножки.doc
35 КБ
Балетки.doc
34 КБ
Акваобувь.doc
28 КБ
Пляжная обувь.doc
29 КБ