Описание детской обуви для девочек (часть 1)

Серия описаний детской обуви для девочек для Интернет-магазина www.passiontime.ru

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Ссылка на проект: http://www.weblancer.net/projects/582221.html

Там же смотрите отзыв от заказчицы.