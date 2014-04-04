Описание детской обуви для мальчиков (часть 1)

Серия описаний детской обуви для мальчиков для Интернет-магазина www.passiontime.ru

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Там же смотрите отзыв от заказчицы.