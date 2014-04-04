Описание детской обуви для мальчиков (часть 1)

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Серия описаний детской обуви для мальчиков для Интернет-магазина www.passiontime.ru
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Ссылка на приватный проект: www.weblancer.net/projects/589470.html
Там же смотрите отзыв от заказчицы.
Полуботинки.doc
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Пляжная обувь.doc
36 КБ
Пинетки.doc
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Мокасины.doc
27 КБ
Луноходы.doc
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Кроссовки.doc
29 КБ
Кроссовки и кеды.doc
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Кеды.doc
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Дутики.doc
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Валенки.doc
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Валенки и дутики.doc
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Ботинки.doc
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Акваобувь.doc
36 КБ