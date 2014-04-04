Описание детской обуви для мальчиков (часть 1)

Добавлена
10 лет назад
279 просмотров
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Серия описаний детской обуви для мальчиков для Интернет-магазина www.passiontime.ru

В статьях использовались ключевые слова. Они выделены в тексте жирным шрифтом.

Ссылка на приватный проект: www.weblancer.net/projects/589470.html 

Там же смотрите отзыв от заказчицы.

Полуботинки.doc
28 КБ
Пляжная обувь.doc
36 КБ
Пинетки.doc
29 КБ
Мокасины.doc
27 КБ
Луноходы.doc
23 КБ
Кроссовки.doc
29 КБ
Кроссовки и кеды.doc
23 КБ
Кеды.doc
29 КБ
Дутики.doc
29 КБ
Валенки.doc
25 КБ
Валенки и дутики.doc
25 КБ
Ботинки.doc
34 КБ
Ботинки и полуботинки.doc
27 КБ
Акваобувь.doc
36 КБ